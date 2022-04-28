Орск, Оренбургская область, 28 апреля, 2022, 07:39 — ИА Регнум. В городе Орске Оренбургской области вечером 27 апреля боролись с пожаром на частном подворье. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Пожар

Из-за возгорания мусора и сухой травы сгорело нежилое строение и частный дом площадью 70 кв. метров. На место ЧП выезжал глава Орска Василий Козупица.

По данным ГУ МЧС по региону, горели два дома, один из которых являлся нежилым. К тушению пожара привлекался 41 человек и 16 единиц техники. Обошлось без погибших и пострадавших.