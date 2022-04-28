Ульяновск, , 07:39 — REGNUM В Ульяновской области чуть подросло количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Соответствующие сведения публикует управление Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации ведомства, 27 апреля в регионе зарегистрировано 63 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в то время как 25 апреля официально выявлен 61 носитель инфекции, 26 апреля – 60.

В целом в Ульяновской области сделано 2 038 881 лабораторное исследование на SARS-CoV-2.

Напомним, что в регионе пятые сутки подряд количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом не превышает 70.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области лабораторно подтверждено 201 502 случая заражения коронавирусом, выздоровели 195 145 человек (94,86%), умерли от ковида 4634.