Вашингтон, , 07:37 — REGNUM США помогут Киргизии в утилизации старых боеприпасов, выделив республике на эти цели $2 млн. Об этом 28 апреля сообщает посольство США в Бишкеке.

Боеприпасы Mil.ru

посольство США в Киргизии «США выделят $2 млн для утилизации устаревших боеприпасов и взрывчатых веществ в Киргизии».

Исполнителями по проекту являются Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Киргизии, ОБСЕ, а также некоммерческая гуманитарная организация ITF, основанная Словенией и специализирующаяся на разминировании и постконфликтном восстановлении. Средства поступят в их распоряжение в 2023 году.

О количестве подлежащих утилизации боеприпасов посольство США не сообщает.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Киргизии Садыр Жапаров прокомментировал прозвучавшие со стороны властей США угрозы ввести санкции против стран, которые будут заявлять о своей нейтральной позиции касательно спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины.

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