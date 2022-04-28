Якутск, 28 апреля, 2022, 07:47 — ИА Регнум. В Якутии в бюджете закрепили статьи расходов на поддержку отраслей экономики региона в условиях санкционного давления. Самый большой транш в 2 млрд рублей предназначен для строительных предприятий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля в оперативном штабе республики.

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Поправки в бюджет одобрили на заседании депутаты Госсобрания региона. В том числе на помощь сельхозпредприятиям выделено порядка 600 млн рублей, из них 356 млн — на закуп кормов и 89 млн — на приобретение минеральных удобрений.

Ещё 1,3 млрд рублей потратят на поддержку IT-компаний, из них 210 млн положат в венчурный фонд Якутии, 1 млрд отправят в региональный банк для субсидирования льготных кредитов.

Как сообщало ИА REGNUM, для предпринимателей, руководителей предприятий и населения Якутии обещали предусмотреть меры поддержки, затраты на реализацию которых из бюджета республики оцениваются в 14,9 млрд рублей. Дороже всего будет стоить помощь строительным организациям и предпринимателям, а также обеспечение продовольственной безопасности.