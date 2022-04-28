Братислава, 28 апреля, 2022, 07:34 — ИА Регнум. Словакия имеет достаточные запасы газа и продолжает принимать российское голубое топливо в соответствии с заявкой, 27 апреля сообщила газета Pravda со ссылкой на словацкого вице-премьера и министра экономики страны Рихарда Сулика.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка газа

По его словам, Братислава погасила все свои обязательства по платежам за газ, а Россия приняла эти платежи. Чиновник утверждает, что поставки голубого топлива в Словакию не остановятся со дня на день.

Сулик отметил, что с начала 2023 года стоимость газа в республике значительно возрастет, в связи с чем правительству необходимо принять меры для минимизации вреда потребителям. Вице-премьер заявил, что таким шагом могла бы стать отмена налога на добавленную стоимость на голубое топливо.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля бывший чешский премьер-министр и глава Союза отопителей Мирек Тополанек заявил, что Чехия не сможет быстро отказаться от поставок российского газа.