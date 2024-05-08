Чебоксары, 28 апреля, 2022, 07:31 — ИА Регнум. Май в Чувашии может быть в пределах средних многолетних значений или чуть теплее. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Наталия Николаева ИА REGNUM Дождь

По его словам, в мае прогнозируется осадков меньше обычного при температуре в пределах средних многолетних значений (норма +13,4 градуса) или чуть теплее. На пике потепления температура может достигать +28 градусов.

Что касается дождей, то исключением может стать третья декада мая, когда Чувашия окажется в тылу высотной уральской ложбины, и в республике выпадет основная масса месячной нормы осадков.

Синоптик-любитель отмечает, что погоду будет формировать область повышенного геопотенциала с центром над Казахстаном, который станет причиной поступления тёплого воздуха из Средней Азии.

По предварительным расчётам, в мае ожидаются три волны похолодания с заморозками.