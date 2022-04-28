Барнаул, , 07:30 — REGNUM Правительство Алтайского края с 27 апреля ввело в регионе особый противопожарный режим. Как сообзает детеграм-канал краевых властей, весь период, с начала пожароопасного сезона, в круглосуточном режиме на базе Главного управления работает постоянно действующий оперативный штаб при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства региона, в котором приняли участие представители МЧС, МВД, Росгвардии, Минприроды и других служб.

Лесной пожар

Сегодня, накануне майских праздников, проведён инструктаж с представителями ведомств. Заместитель начальника ГУ МЧС России по Алтайскому краю – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Андрей Нейман в ходе встречи отметил, что совместная работа показала свою эффективность в прошлые годы и это взаимодействие продолжается. По его словам, сейчас, накануне и во время праздничных выходных, — особенно «горячее» время для наших служб, работающих одной командой.

С начала периода работы межведомственного штаба уже пресечено 11 590 правонарушений по использованию открытого огня. К административной ответственности привлечено 189 лиц, выдано 1097 предостережений о недопустимости нарушений требований пожарной безопасности. Задержано 48 поджигателей, непосредственно осуществлявших сжигание сухой травы или мусора. В работе межведомственного штаба было задействовано 4739 сотрудников и работников заинтересованных ведомств.

По данным территориального ГУ МЧС РФ, только за 16 апреля в регионе ликвидировано 244 возгорания, в том числе, 185 случаев возгораний травы.

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