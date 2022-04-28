Оренбург, 28 апреля, 2022, 07:30 — ИА Регнум. В Оренбургской области ветераны Великой Отечественной войны получили ко Дню Победы единовременную помощь из областного бюджета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Дарья Драй ИА REGNUM День Победы

Единовременную выплату получили свыше 7,5 тысячи человек. Стоит отметить, с 2022 года размер праздничной выплаты увеличили на 50%. Инвалиды, участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лицам получили по 15 тыс. рублей; члены семей погибших, умерших участников Великой Отечественной войны, а также оренбуржцы, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», труженики тыла и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей — по 1,5 тыс. рублей

Добавим, с 1 февраля повышен размер ежемесячной денежной выплаты труженикам тыла и «детям войны». Вместо 300 рублей они получают теперь 500 рублей.