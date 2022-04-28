Токио, , 07:27 — REGNUM Встреча лидеров стран-участниц четырехстороннего диалога по безопасности (Quadrilateral Security Dialogue, Quad) запланирована на 24 мая в Японии. Об этом 28 апреля сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно в ходе пресс-конференции.

Хирокадзу Мацуно Kantei.go.jp

Мацуно затронул вопрос о переговорах лидеров Quad, рассказывая о предстоящем официальном визите в Японию президента США Джозефа Байдена. Как уточнил Мацуно, визит американского лидера в Японию состоится с 22 по 24 мая. На 23 мая запланирована встреча президента США с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, а 24 мая Байден примет участие в переговорах лидеров Quad.

Напомним, участниками четырехстороннего диалога по безопасности (Quad) являются Япония, Индия, США и Австралия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила о предстоящих визитах президента США Байдена в Южную Корею и Японию.

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