Владивосток, , 07:25 — REGNUM В преддверие празднования 77-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне в во Владивостоке пройдёт самая продолжительная и массовая тренировка «День Рекордов и Побед», заявленная в Книгу рекордов России. Грандиозная акция состоится 7 мая, ее участниками станут более 4 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Тренеры акции «День Рекордов и Побед» Пресс-служба правительства Приморья

Читайте также: Приангарье готовится ко всероссийской спортивной акции «Рекорд Победы»

Тренировка будет проходить в концертно-спортивном комплексе «Фетисов Арена» с 10:00 до 20:00. Проведут спортивный 10-часовой флешмоб именитые российские спортсмены – чемпионы и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.

В программу войдут тренировки по 15 видам спорта: бадминтон, волейбол, дзюдо, баскетбол, самбо, танцевальный спорт, бокс, художественная гимнастика, тхэквондо, спортивная борьба, легкая атлетика, стрельба из лука, футбол, пулевая стрельба, настольный теннис.

Уже подтвердили свой приезд двукратный чемпион Олимпийских игр по боксу Олег Саитов, двукратный чемпион Олимпийских игр по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев, чемпионка Олимпийских игр по легкой атлетике Ирина Привалова, двукратный призер Олимпийских игр по тхэквондо Алексей Денисенко, семикратный чемпион мира по самбо Раис Рахматуллин, чемпион Олимпийских игр по волейболу Тарас Хтей, многократный призер чемпионатов Европы, капитан сборной России по мини-футболу Николай Переверзев, четырехкратный чемпион мира по танцевальному спорту (брейкинг) Константин Елисейцев и другие титулованные спортсмены.

По словам инициатора марафона, главы Дирекции МСИ «Дети Азии» Эльмира Валитова, по всей стране накануне 9 Мая проводится акция «Рекорд Победы». В этом году в Приморье ее решили приобщить к еще одному значимому событию, которое пройдет во Владивостоке с 27 июля по 8 августа – Международным спортивным играм «Дети Азии».

Как сообщало ИА REGNUM, Иркутская область 9 Мая примет участие во всероссийской спортивной акции «Рекорд Победы».