Петропавловск-Камчатский, , 07:21 — REGNUM Пепловый выброс произошел на вулкане Карымском, расположенном в Камчатском крае, сообщает краевой филиал Единой геофизической службы РАН.

Карымский вулкан. Камчатка Игорь Шпиленок

«Взрывы послали пепел на расстояние до 10 км», — заявили в службе.

Отмечается, что облако пепла площадью 35 квадратных километров начало распространяться на северо-запад от исполина. Опасен ли выброс для жителей близлежащих населенных пунктов — не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля камчатский вулкан Карымский выбросил столб пепла высотой до восьми километров. Шлейф от выброса ушел на юго-запад от вулкана. Отмечалось, что для жизнедеятельности этот выброс опасности не представлял.

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