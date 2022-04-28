Оренбург, 28 апреля, 2022, 07:19 — ИА Регнум. В Оренбургской области в 2022 году на антитеррористическую безопасность образовательных учреждений выделяют свыше 160 млн рублей. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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На эти средства школы и детские сады оснастят системами оповещения, системами видеонаблюдения, стационарными рамочными металлодетекторами. Также будет осуществлен монтаж систем контроля и управления доступом в учреждения образования, ремонт ограждений по периметру прилегающих территорий.

Как отметил министр образования Алексей Пахомов, работа по усилению мер безопасности ведётся непрерывно. «Средств на обеспечение безопасности выделяется достаточно, а в случае необходимости правительство области готово оперативно дофинансировать мероприятия по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях», — подчеркнул он.

Напомним, 26 апреля в Ульяновской области в детском саду убиты двое детей и воспитатель. В учреждениях образования проверяют организацию мер безопасности.