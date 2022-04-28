Порт-о-Пренс, 28 апреля, 2022, 07:13 — ИА Регнум. В Гаити жертвами вооружённых столкновений между членами преступных группировок в пригородах столицы страны города Порт-о-Пренса стали не менее 20 местных жителей. Об этом 27 апреля сообщает местная радиостанция RFM.

Гаити

По её данным, в числе жертв оказались как минимум три ребёнка. В настоящее время районы, где развернулись столкновения с применением огнестрельного оружия, покинули сотни местных жителей. Информации о раненых на этой территории на данный момент нет.

Отмечается, что через районы столкновений между бандами пролегает дорога, соединяющая Порт-о-Пренс с севером страны и Доминиканской Республикой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Гаити директор тюрьмы, судебный пристав и двое сотрудников исправительного учреждения были арестованы за фальсификацию документов для освобождения главаря бандитов Жана Дорвиля после получения взятки в размере восьми тысяч долларов США.

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