Благовещенск, , 07:15 — REGNUM В городе Свободный Амурской области 28 апреля в учреждении образования проверяли информацию о заложенном взрывном устройстве. Два корпуса городской гимназии №9 осматривали сотрудники спецслужб, сообщили «Зейские огни».

Растяжимое светоизлучающее устройство Zhou et al, doi: 10.1021/acsmaterialslett.9b00376

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Угроза теракта не подтвердилась, ничего опасного не обнаружили. В одном корпусе проверку успели завершить до начала занятий благодаря тому, что сообщение о «минировании» поступило рано утром.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля жительница Благовещенского района Амурской области «заминировала» дом культуры села Чигири. Взрывное устройство в здании не обнаружили, амурчанку задержали.