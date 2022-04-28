Чита, 28 апреля, 2022, 07:09 — ИА Регнум. Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому на восстановление 27 объектов культуры Забайкалья, пострадавших в ходе ЧС в 2021 году, будет выделено 72 миллиона рублей. Подробности 28 апреля со ссылкой на министра культуры Забайкалья Ирину Левкович сообщает пресс-служба правительства региона.

Правительство Забайкалья Наводнение в Забайкалье

По словам чиновницы, принятое решение стало результатом плотной работы, которая проводилась регионом в течение шести месяцев. Левкович поблагодарила всех причастных к этому глав муниципальных образований, руководителей и специалистов федеральных и региональных министерств, правительство края.

Забайкалье получит средства на восстановление домов культуры, библиотек, ДШИ, музеев Чернышевского, Тунгокоченского, Балейского, Петровск-Забайкальского, Газимуро-Заводского, Борзинского, Сретенского, Нерчинского и Шилкинского районов.

«Теперь ответственность возрастает! Нам необходимо провести качественно ремонты и освоить выделенные средства в срок и в полном объёме. Дорогу осилит идущий», — отметила Ирина Левкович.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обильных осадков в июне–июле 2021 года пострадало 17 районов края, где объявлялись режимы ЧС. Всего в зонах подтопления оказалось почти 2700 домов, 3360 домохозяйств лишились урожая и поголовья скота. Паводками было размыто 555 километров автомобильных дорог, разрушен 71 мост, 148 объектов социальной инфраструктуры.

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