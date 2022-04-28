Гавана, 28 апреля, 2022, 07:03 — ИА Регнум. Не менее 200 га леса оказались охвачены огнем в городе Минас-де-Матаамбре в провинции Пинар-дель-Рио на западе Кубы, 27 апреля сообщило агентство Prensa Latina со ссылкой на местные пожарные службы.

geralt Лесной пожар

Из-за плотности лесного массива и сильного ветра возгорание пока не удается взять под контроль. Информации о жертвах и пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля в районе Байрамич в Чанаккале на северо-западе Турции были зарегистрированы несколько лесных пожаров.