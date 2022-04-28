Хабаровск, , 07:02 — REGNUM Перед 9 Мая в Хабаровском крае власти продолжают оказывать помощь ветеранам и участникам Великой Отечественной войны. Одной из самых востребованных мер поддержки в регионе остается компенсация расходов по ремонту жилья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Ветеран Марина Каширская © ИА REGNUM

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Так, помощь в ремонте квартир и домов в этом году уже получили 68 ветеранов войны и вдов участников войны. Из регионального бюджета было выделено более 440 тыс. рублей. Основной объем ремонтных работ запланирован на лето.

Для всех участников Великой Отечественной войны на постоянной основе организован социальный патронаж. Кроме того, все ветераны войны находятся на диспансерном медицинском наблюдении. 135 участников войны получают бесплатные лекарства, труженики тыла обеспечены лекарственными препаратами с 50% скидкой.

С учетом пожеланий ветеранов им предоставляется санаторно-курортное лечение. В 2022 году планируют поправить свое здоровье десять человек.

Отмечается, что в Хабаровском крае нет очереди на получение жилья ветеранами войны. К 9 Мая новоселье отметят две вдовы участников войны.

В Хабаровском крае проживает 1584 ветерана Великой Отечественной войны. Среди них — 145 участников войны, 1332 труженика тыла, 41 житель блокадного Ленинграда, 66 бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, 729 вдов участников войны. Статус «дети военного времени» присвоен 48 131 жителю региона.

«Делается все для того, чтобы оказать внимание ветеранам Великой Отечественной войны, старшему поколению победителей, сохранить историческую память о Великой Победе», — добавили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, более 14 тыс. жителей Омской области получат выплаты ко Дню Победы.