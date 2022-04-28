Москва, 28 апреля 2022, 07:01 — REGNUM Запретить на федеральном уровне продажу алкоголя в день Победы 9 мая предложил депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев («Единая Россия»).
«Наше предложение заключается в том, чтобы регионы на своем уровне ввели запрет на продажу алкогольной продукции в день празднования 9 Мая, в день великой Победы», — цитирует Хамзаева РИА Новости.
Парламентарий обратил внимание на негативные последствия распития алкогольных напитков, в том числе бытовые конфликты, вместе с тем, считает депутат, в общество следует направить правильные посылы об уважительном отношении к дате.
Хамзаев в качестве аргумента привел практику: ряд регионов, в частности, Кемеровская, Воронежская, Тюменская область, Ямало-Ненецкий АО, Пермский край, Тува, уже ввели такие ограничения.
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Как сообщало ранее ИА REGNUM, согласно российскому законодательству, субъекты РФ своими решениями уполномочены ограничивать продажу алкоголя.
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