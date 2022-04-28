Якутск, , 07:08 — REGNUM В Якутии депутаты Госсобрания одобрили выделение денег на антикризисные меры поддержки населения. На эти цели направят 6,9 млрд рублей, сообщили в оперштабе республики.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Из этой суммы 1,8 млрд рублей предназначены для повышения зарплаты прочих категорий работников бюджетных организаций на 6,4%, 412 млн рублей — на выплаты родителям детей в возрасте от 8 до 16 лет, 231 млн — на создание запасов редких лекарств. Еще порядка 100 млн рублей потратят на помощь малоимущим семьям и тем, кто потерял работу.

Средства на эти цели изыскали за счёт перераспределения финансирования (2,1 млрд рублей) и из дополнительных доходов (4,8 млрд рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, для предпринимателей, руководителей предприятий и населения Якутии предусмотрели меры поддержки, затраты на реализацию которых из бюджета республики оцениваются в 14,9 млрд рублей. Дороже всего будет стоить помощь строительным организациям и предпринимателям, а также обеспечение продовольственной безопасности.