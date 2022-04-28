Чита, 28 апреля, 2022, 06:57 — ИА Регнум. В Чите сегодня, 28 апреля, состоялось торжественное открытие завода железобетонных изделий. Как сообщает пресс-служба правительства региона, линия позволяет производить новые для региона изделия для строительства массового жилья, отличающиеся идеальной геометрией и высоким качеством готовой продукции. Завод железобетонных изделий — яркий пример государственно-частного партнерства. Фонд развития промышленности Забайкалья оказал предприятию поддержку в размере 95 миллионов рублей.

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Новое оборудование снизит затраты на электроэнергию и уменьшит отходы производства, а использование новой технологии даст возможность повторно использовать бетон и воду, оставшиеся после производственного цикла. Это приведет к сокращению сроков и снижению себестоимости строительства. Современная технологическая линия безопалубочного формования железобетонных изделий имеет мощность 25 тысяч кубических метров железобетона в год.

«Отрадно, что несмотря на непростую экономическую ситуацию, введение санкций, мы не только не останавливаем, а еще и открываем новые производства. Я следил за ходом строительства завода, несколько раз сюда приезжал.

Благодаря реализации проекта строительная отрасль региона уже получила дополнительное развитие, направленное на увеличение объемов строительства и снижение себестоимости строительно-монтажных работ. Завод уже работает и вышел на производственные мощности», — сказал на открытии завода губернатор региона Александр Осипов.

«Мир» — первое предприятие региона, получившие поддержку Фонда развития промышленности Забайкалья для строительства завода ЖБИ.

«В 2020 году этому предприятию Фондом развития промышленности нашего региона была оказана государственная поддержка в виде займа на 95 миллионов рублей и в 2021 году еще одного, уже на 50 миллионов. Общий бюджет проекта по запуску новой линии непрерывного безопалубочного формования железобетона превысил 195 миллионов рублей. Мы нацелены на дальнейшую помощь этому новому производству», — отметил вице-премьер правительства региона Александр Бардалеев.

В министерстве экономического развития Забайкалья отметили, что появление завода железобетонных изделий будет способствовать решению задач национального проекта «Жилье и городская среда», а также достижению национальных целей развития «Комфортная и безопасная среда».

Специализированный застройщик «Мир» ведет свою деятельность в Забайкалье. Предприятие строит жилые дома и микрорайоны, производит кирпич, керамическую плитку и железобетонные изделия.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 4,3 млрд рублей из федерального бюджета на докапитализацию региональных фондов развития промышленности.

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