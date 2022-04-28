Москва, , 06:56 — REGNUM Президент России недвусмысленно пообещал ядерный ответ, если Запад по-крупному будет вмешиваться в ход спецоперации на Украине, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на Первом канале.

Сергей Кургинян Дарья Антонова © ИА REGNUM

Эксперт отметил, что неожиданное вмешательство, которое приносит нам стратегически-недопустимые риски, получит именно ядерный ответ со стороны России. Потому что такое вмешательство может быть осуществлено совсем немногими странами мира. Речь идет о прямом участии НАТО по-крупному на фронтах спецоперации на Украине. В этом суть выступления президента России Владимира Путина на встрече с Советом законодателей России 27 апреля.

«Мне кажется, что с давних пор президент готовится разговаривать на этом языке, потому что только этот язык и понимает противник. Каждый раз вопрос заключается в том, докуда они дойдут. Вот красная линия, а если мы ее чуточку перебежим? Вот здесь побегаем-побегаем и вернемся… Президент все время говорит, что шутки плохи… В этом смысле это единственный язык, который люди понимают сегодня. Они никакого другого языка не понимают вообще. Любой другой язык – есть поощрение к тому, чтобы наглеть», — заявил Кургинян.

По его словам, то же самое касается и российской спецоперации. Наши войска осуществляют ее планомерно, и многие институты Запада признают, что произошли изменения с точки зрения рационализации действия, и все задачи будут выполнены.