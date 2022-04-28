Москва, 28 апреля 2022, 06:56 — REGNUM Президент России недвусмысленно пообещал ядерный ответ, если Запад по-крупному будет вмешиваться в ход спецоперации на Украине, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на Первом канале.
Эксперт отметил, что неожиданное вмешательство, которое приносит нам стратегически-недопустимые риски, получит именно ядерный ответ со стороны России. Потому что такое вмешательство может быть осуществлено совсем немногими странами мира. Речь идет о прямом участии НАТО по-крупному на фронтах спецоперации на Украине. В этом суть выступления президента России Владимира Путина на встрече с Советом законодателей России 27 апреля.
По его словам, то же самое касается и российской спецоперации. Наши войска осуществляют ее планомерно, и многие институты Запада признают, что произошли изменения с точки зрения рационализации действия, и все задачи будут выполнены.