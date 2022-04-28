Омск, , 06:56 — REGNUM Заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс» (художественный руководитель Ольга Горячева) даст в Омской области два благотворительных концерта в поддержку жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Омск Иван Шилов © ИА REGNUM

Гастроли творческих коллективов ДНР пройдут в 54 городах России. Министр культуры РФ Ольга Любимова отметила, что одна из целей проекта – сохранение и популяризация народного творчества и театрального искусства. Она напомнила, что 2022 год объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.

30 апреля ансамбль «Донбасс» выступит в РДК «Сибирский» омского посёлка Ростовка, 1 мая – в Концертном зале Омской филармонии. Программа включает лучшие хореографические и вокальные номера ансамбля. В концерте примет участие Государственный академический Омский русский народный хор.

Добавим, заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс» — визитная карточка ДНР. В 2022 году коллективу исполняется 85 лет.

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