Москва, 28 апреля, 2022, 06:56 — ИА Регнум. Семь автомобилей, припаркованных возле жилого дома, сгорели на юго-западе Москвы. Об этом 28 апреля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Jason Bolonski Горящий автомобиль

Информация о пожаре поступила в ведомство в 04:14 мск, загорелись автомобили на стоянке рядом с жилым домом на улице Кустанайской. Прибыв на место происшествия, пожарные оперативно ликвидировали возгорание, площадь которого составила около 40 кв. метров. Пострадавших в результате пожара нет.

Все сгоревшие автомобили были припаркованы близко друг к другу. Отмечается, что в результате пожара автомобили выгорели полностью и не подлежат восстановлению. Как уточнили хозяева транспортных средств в социальных сетях, выплат страховых компаний будет недостаточно на покупку нового автомобиля.

Причина и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

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