Ростов-на-Дону, , 06:51 — REGNUM В Ростове-на-Дону планируется отремонтировать бомбоубежище, рассчитанное на 300 человек. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Сотрудник закрывает дверь в тамбур-шлюз бомбоубежища Алексей Колчин (с) ИА REGNUM

Заказчиком выступает МУП «Ростовская транспортная компания». Предприятие объявило аукцион на разработку проектно-сметной документации капитального ремонта бомбоубежища троллейбусного депо на улице Малиновского. Стоимость работ составляет 355,2 тыс. рублей. Подрядчику необходимо предусмотреть замену коммуникаций, вентиляции, систем энергообеспечения и связи.

ИА REGNUM ранее сообщало, что суд вернул в государственную собственность два бомбоубежища, находящихся в частных руках. Одно из укрытий рассчитано на 700 человек.

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