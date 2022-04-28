Манила, 28 апреля 2022, 06:48 — REGNUM По меньшей мере четыре человека погибли в результате обрушения моста Каларин на острове Бохоль на Филиппинах, 28 апреля сообщили в пресс-службе Береговой охраны страны.
По предварительной информации, сооружение рухнуло, не выдержав веса скопившегося из-за пробки транспорта. Около 12 транспортных средств упали в реку.
Спасатели смогли достать из воды 18 человек, четверо из которых были позже объявлены погибшими. Поисково-спасательная операция продолжается.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля в Вологодской области обрушился мост через реку Шограш.
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