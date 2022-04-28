Москва, 28 апреля, 2022, 06:45 — ИА Регнум. В четверг, 28 апреля, в Москве будет переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +7… +9 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Гуляющие люди в выходной день. Тверской бульвар. Весенняя Москва

В ночь на 29 апреля в Москве также переменная облачность, местами небольшой дождь. Температура воздуха −1… +1 °C.

Ветер северо-западный 4−9 м/с, ночью — слабый. Атмосферное давление 754 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +5… +10 °C днём. Ночью — −4… +1 °C, местами небольшой дождь.

В пятницу, 29 апреля, днём в столице ожидается +10… +12 °C, по области +7… +12 °C, переменная облачность, по области местами небольшой дождь. Ночью в регионе ожидается −2… +3 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, заморозки вкупе с солнечной погодой днём ожидаются с 28 апреля в Москве и Московской области.

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