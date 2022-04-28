Сидней, Австралия, , 06:43 — REGNUM 39-летний мужчина с ножом попытался напасть на полицейских в австралийском Сиднее, сообщает пресс-служба полиции штата Новый Южный Уэльс.

Сидней, Австралия

По ее данным, полицейские прибыли на вызов в жилой дом по улице Белинда-Плейс. Полицию вызвали из-за домашнего насилия. По прибытию на место происшествия агрессивный мужчина с ножом напал на сотрудников правоохранительных органов. В ответ полицейские применили по нападавшему огнестрельное оружие. Преступник скончался на месте от полученных ранений.

В настоящее время полиция Сиднея выясняет все причины и обстоятельства произошедшего. Отмечается, что нападение на полицейских не расценивается как террористический акт.