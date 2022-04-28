Москва, 28 апреля, 2022, 06:42 — ИА Регнум. Предложение Ассоциации банков России (АБР) об отсрочке выпуска новых модернизированных банкнот изучит Банк России. Об этом 28 апреля сообщили в пресс-службе российского регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

В Центробанке подтвердили получение письма от АБР, предложение Ассоциации будет изучено, о принятом решении будет сообщено дополнительно.

Напомним, Центробанк запланировал выпуск новых модернизированных банкнот, на которых будет дополнительная защита от подделки. Выпуск новых купюр был намечен на 2022−2025 годы. Купюры номиналом 100 рублей планируется выпустить уже в текущем году, купюры номиналом 1000 и 5000 рублей будут выпущены в 2023 году, 500 рублей — в 2024 году, а самыми последними перевыпустят купюры номиналом 10 и 50 рублей, они увидят свет в 2025 году.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что АБР попросила Банк России отложить выпуск новых банкнот до стабилизации обстановки. Просьба связана с опасениями, что из-за санкционных мер возникли проблемы с поставкой и техподдержкой банкоматов и другого банковского оборудования производства иностранных фирм.