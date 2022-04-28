Якутск, 28 апреля, 2022, 06:46 — ИА Регнум. На заседании Госсобрания Якутии 28 апреля принят закон, которым снижаются ставки налога по упрощённому налогообложению до 5-10%. Соответствующие поправки инициированы главой республики Айсеном Николаевым, сообщил его телеграм-канал.

Kakprosto.ru Налоги

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Снижение ставок закреплено на 2022 год. Изменения в закон вступают в силу задним числом, с января. Для ряда объектов ставки снижены с 5 до 1%, для других — с 10 до 5%.

«Пониженные ставки не распространяются на организации, осуществляющие закупку, хранение и поставки алкогольной и спиртосодержащей продукции, розничную продажу алкогольной продукции», — пояснил глава Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России может получить права на быстрые решения в сфере налогов. Об этом 2 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.