Красноярск, , 06:36 — REGNUM Официальный сайт Законодательного собрания Красноярского края был взломан. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 апреля в пресс-службе краевого парламента.

Хакер Иван Шилов © ИА REGNUM

«Новость о так называемых поставках продовольствия из Украины – фейк», — говорится в сообщении в телеграм-канале «Парламент на Енисее».

Указанную новость уже удалили из ленты. Сейчас сайт работает в обычном режиме.

«Меры безопасности по защите сайта от постороннего вмешательства усилены», — подчеркнули в пресс-службе, добавив, что информация о взломе будет передана в правоохранительные органы.

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