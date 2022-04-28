Новосибирск, , 06:37 — REGNUM В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении директора управления капитального строительства (УКС). Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

В детском саду Minkavkaz.gov.ru

Установлено, что на госпрограмму «Демография» новосибирским бюджетом на 2019–2020 год было запланировано финансирование строительства детского сада-яслей в селе Марусино. Директор УКС создал для одной из организаций все условия для участия в торгах. Аукцион на выполнение подрядных работ по строительству детского сада-яслей был признан несостоявшимся и контракт заключили с единственным участником. При этом до настоящего времени строительство детского сада так и не окончено.

Вину мужчина признал в полном объёме. Уголовное дело вместе с утверждённым обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд.