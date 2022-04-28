Анкара, , 06:35 — REGNUM Доход России от продажи энергоресурсов Евросоюзу с начала специальной военной операции может составить 47 млрд евро, 27 апреля сообщает в своей статье обозреватель турецкого агентства Anadolu Бахаттин Гёнюльташ.

Поставка газа Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам автора публикации, ЕС «практически прикован» к РФ газопроводами и не способен ввести эмбарго на поставки российской нефти и газа. Так, за голубое топливо из России Брюссель ежедневно выплачивает Москве $450 млн за нефть и $400 млн за газ.

Гёнюльташ считает, что новые санкции, которые могут затронуть российские энергоносители, повысят цены и нанесут ущерб ЕС, что принесет пользу России. Он также отметил, что потребности европейских стран невозможно полностью через поставки сжиженного природного газа (СПГ).

Кроме того, такая ситуация может создать представление о том, что Брюссель «финансирует действия России против Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля журнал Foreign Policy, со ссылкой на Институт международных финансов (IIF) в США, опубликовал статью, в которой говорится, что Россия в апреле поставляет нефть за рубеж «рекордными темпами», а значит, может получить рекордный доход.

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