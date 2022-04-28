Анкара, 28 апреля, 2022, 06:35 — ИА Регнум. Доход России от продажи энергоресурсов Евросоюзу с начала специальной военной операции может составить 47 млрд евро, 27 апреля сообщает в своей статье обозреватель турецкого агентства Anadolu Бахаттин Гёнюльташ.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка газа

По словам автора публикации, ЕС «практически прикован» к РФ газопроводами и не способен ввести эмбарго на поставки российских нефти и газа. Так, за голубое топливо из России Брюссель ежедневно выплачивает Москве $450 млн за нефть и $400 млн за газ.

Гёнюльташ считает, что новые санкции, которые могут затронуть российские энергоносители, повысят цены и нанесут ущерб ЕС, что принесет пользу России. Он также отметил, что потребности европейских стран невозможно полностью обеспечить за счет поставок сжиженного природного газа (СПГ).

Кроме того, такая ситуация может создать представление о том, что Брюссель «финансирует действия России против Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля журнал Foreign Policy со ссылкой на Институт международных финансов (IIF) в США опубликовал статью, в которой говорится, что Россия в апреле поставляет нефть за рубеж «рекордными темпами», а значит, может получить рекордный доход.

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