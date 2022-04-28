Карталы, Челябинская область, , 06:34 — REGNUM В Карталах Челябинской области местная жительница понесла уголовную ответственность за продажу алкогольной продукции несовершеннолетним. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Нет алкоголю!

Ранее за подобное деяние гражданка была подвергнута административному наказанию. Но выводов не сделала и в июне продала пиво, не убедившись в возрасте покупателей. Несовершеннолетних с алкогольной продукцией выявили сотрудники полиции.

Суд назначил гражданке исправительные работы на шесть месяцев с удержанием 10% заработка в доход государства. Это наказание считается условным, так как на иждивении у гражданки находятся двое несовершеннолетних детей.