Новокузнецк, Кемеровская область, , 06:30 — REGNUM В Новокузнецке на торце дома по улице Франкфурта, 2 начали монтировать патриотический баннер — графическое изображение с буквой Z. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщил мэр Сергей Кузнецов.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Наша многонациональная страна всегда была сильна своей сплочённостью перед общей угрозой. Так было во времена Великой Отечественной войны, и такое же единство мы видим сегодня в рядах Вооруженных сил и добровольческих формирований, — написал Кузнецов в своём телеграм-канале. — Чеченцы, русские, аварцы и десятки других национальностей настроены очень решительно по отношению к украинским неонацистам и бандеровцам».

Он пожелал российским военнослужащим «скорейшего решения задач, поставленных Верховным Главнокомандующим Владимиром Путиным» и подчеркнул, что «наша настоящая сила заключается в единстве народов, справедливости и правде».