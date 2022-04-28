Новокузнецк, Кемеровская область, 28 апреля, 2022, 06:30 — ИА Регнум. В Новокузнецке на торце дома по улице Франкфурта, 2 начали монтировать патриотический баннер — графическое изображение с буквой Z. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщил мэр Сергей Кузнецов.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Наша многонациональная страна всегда была сильна своей сплочённостью перед общей угрозой. Так было во времена Великой Отечественной войны, и такое же единство мы видим сегодня в рядах Вооруженных сил и добровольческих формирований, — написал Кузнецов в своём телеграм-канале. — Чеченцы, русские, аварцы и десятки других национальностей настроены очень решительно по отношению к украинским неонацистам и бандеровцам».

Он пожелал российским военнослужащим «скорейшего решения задач, поставленных Верховным главнокомандующим Владимиром Путиным», и подчеркнул, что «наша настоящая сила заключается в единстве народов, справедливости и правде».