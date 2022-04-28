Токио, 28 апреля, 2022, 06:29 — ИА Регнум. Посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки не войдёт в число восьми японских дипломатических работников, высылаемых из России по решению российского МИД. Такое заявление сделал 28 апреля генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно в ходе регулярной пресс-конференции.

Япония

Мацуно отметил, что не будет комментировать личную информацию, касающуюся восьми дипломатических работников, которые покинут Россию по решению МИД РФ, но уточнил, что среди них не будет посла Кодзуки.

Кроме того, Мацуно назвал неприемлемым решение российского внешнеполитического ведомства о высылке японских дипломатов. Ответственность за ухудшение двусторонних отношений между Москвой и Токио Мацуно «целиком и полностью» возложил на российскую сторону.

По словам генерального секретаря японского правительства, соответствующий протест уже выражен правительству России через посольство Японии в Москве.

Ранее ИА REGNUM сообщило об ответных мерах Москвы в связи с недружественным шагом Токио, объявившем о высылке восьми российских дипломатов.