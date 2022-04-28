Буэнос-Айрес, , 06:27 — REGNUM В столице Аргентины Буэнос-Айресе в результате произошедшего 27 апреля пожара в двухэтажном доме престарелых погибли не менее трёх человек. Об этом сообщает газета Clarín.

Пожар Dave Hogg

В доме престарелых во время пожара находились 17 постояльцев. Помимо погибших, пострадали ещё шесть человек. Трое из них, оказавшиеся в тяжёлом состоянии из-за отравления угарным газом, были госпитализированы.

В качестве основной версии следствия причиной пожара мог оказаться загоревшийся матрас.

Как сообщало ИА REGNUM, число погибших при пожаре в Центральном НИИ войск воздушно-космической обороны РФ в Твери выросло до 20 человек.

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