Биробиджан, 28 апреля, 2022, 06:42 — ИА Регнум. В Биробиджане прошла акция «Георгиевская ленточка». Активисты и волонтёры города встали, образовав цифру «9», а затем началась раздача символов Дня Победы, сообщил телеканал ГТРК «Бира».

Георгиевская лента

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Акция будет продолжаться до 9 мая, ленты будут раздавать на улицах города. Волонтёры также будут рассказывать горожанам, как правильно носить Георгиевскую ленточку. Раздача символа пройдёт во всех муниципалитетах ЕАО.

Как сообщало ИА REGNUM, в шестой раз в Еврейской АО пройдёт всероссийская благотворительная акция «Красная гвоздика». Жителям региона предлагают поддержать ветеранов, купив специальный значок, сообщил телеграм-канал «Новости ЕАО».