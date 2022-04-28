Новосибирск, , 06:17 — REGNUM В Новосибирске на Радоницу, 3 мая, на общественных кладбищах «Гусинобродское», «Заельцовское» и «Клещихинское» организуют бесплатный транспорт. Об этом сообщила мэрия города.

Абрам Архипов. Радоница (фрагмент). 1892

«Пассажирские «Газели» будут курсировать с 8 до 17 часов», — уточнили в администрации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирске 3 мая к кладбищам будут организованы дополнительные маршруты пассажирского транспорта.

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