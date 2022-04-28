Омск, 28 апреля, 2022, 06:10 — ИА Регнум. Капитальный ремонт трёх мостов и одного путепровода запланирован в Омской области в 2022 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Мост

Капремонт Ленинградского моста через реку Иртыш пройдёт по программе приведения в нормативное состояние искусственных сооружений в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Сейчас проектно-сметная документация проходит госэкспертизу. На объекте протяжённостью 682 метра запланирован ремонт опор моста, пролётных строений, мостового полотна, тротуаров, лестничных сходов и так далее. Кроме того, запланирована замена коммуникаций вдоль моста.

Вне рамок нацпроекта в этом году планируют капремонт двух мостов в Тевризском и Усть-Ишимском районах и путепровода в Исилькульском районе.

В облправительстве напомнили, что в январе в группе «Дороги Омской области» провели опрос общественного мнения. Он показал необходимость ремонта автодороги Тара – Знаменское – Тевриз – Усть-Ишим. Как отметил сотрудник управления дорожного хозяйства Омской области Евгений Алесюк, в текущем году здесь запланирован ремонт автодорожного моста через реку Кип. Это первый крупный объект на указанной автодороге.

Получено положительное заключение госэкспертизы на проектно-сметную документацию для капремонта мостов через реку Вертенис (дорога Усть-Ишим — Фокино) и реку Кип (дорога Тобольск — Тара — Томск). В мае–июне по этим объектам планируют объявить аукционы.

Капитальный ремонт моста через реку Кип обойдется в 131,1 млн рублей; моста через реку Вертенис – 53,2 млн рублей.

В августе запланирован аукцион на проведение капитального ремонта путепровода на обходе города Исилькуля («Называевск-Исилькуль» — «Исилькуль – Полтавка»). Стоимость работ – 287,2 млн рублей. Их планируют провести в 2022–2023 годах.

Как сообщало ИА REGNUM, водолазы обследуют Коммунальный мост в Красноярске.

Читайте также: В Красноярске водолазы обследуют Коммунальный мост