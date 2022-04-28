Тюмень, , 06:09 — REGNUM Под Тюменью на Салаирском тракте у деревни Решетниково горела сухая трава. О масштабном пожаре сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Травяной пожар Pxhere.com

Сегодня, 28 апреля, в Тюмени температура атмосферного воздуха ожидается в пределах +21…+26 градусов по Цельсию. Ветер юго-западный 9-14 м/с, порывы в отдельных районах 15-19 м/с. Что создаёт идеальные условия для распространения огня. Тюменцев пожарные просят быть внимательными и отказаться от любых связанных с огнём работ.

Отмечается, что за сутки в регионе на 28 апреля произошло 36 пожаров.