Сеул, 28 апреля, 2022, 06:09 — ИА Регнум. Представители южнокорейской организации перебежчиков «Борцы за свободную Северную Корею» запустили в направлении КНДР 20 воздушных шаров с агитационными листовками. Об этом 28 апреля сообщает агентство Yonhap.

Воздушный шарик

Акция по переброске в Северную Корею около одного миллиона листовок, часть из которых информировала соседей об избранном президенте Южной Кореи Юн Сок Ёле, проводилась 25 и 26 апреля, с учётом необходимого для её осуществления направления ветра.

Напомним, власти Северной Кореи в 2020 году в связи с подобной акцией заблокировали все линии связи с Южной Кореей. Позднее, в ответ на неспособность Сеула предотвратить подобные «враждебные действия», в КНДР взорвали здание межкорейского офиса связи.

Правительство Южной Кореи неоднократно заявляло о том, что действующий запрет на распространение листовок был введён в интересах безопасности жителей приграничных районов. За его нарушение предусмотрено тюремное заключение на срок до трёх лет или штраф в размере 30 млн вон ($23,7 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года, после отправки пропагандистских листовок в Северную Корею, на южной границе страны была развёрнута зенитная артиллерия.