Кемерово, 28 апреля, 2022, 06:08 — ИА Регнум. В Кемеровской области на прошедшей неделе зарегистрировано 10,5 тыс. случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

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По данным ведомства, заболеваемость ОРВИ совокупного населения ниже эпидемического порога на 40,7%.

Был исследован клинический материал от 42 больных ОРВИ — во всех случаях заболевания обусловлены не гриппозными вирусами.