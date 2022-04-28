Вашингтон, , 06:07 — REGNUM Американское экспертное сообщество начало внимательно изучать сведения о деятельности биологических лабораторий на Украине, сообщает пресс-служба посольства России в США.

Биологическая лаборатория

«Американское экспертное сообщество все скрупулезнее анализирует вскрытые нашими Вооруженными Силами факты о незаконной военно-биологической деятельности Пентагона на Украине», — отмечают дипломаты.

По их мнению, эксперты изучают, что же именно исследовалось в американских биолабораториях на украинской территории. Дипломаты подчеркивают, что законодательство США позволяет исследования в области биологического оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложили о ходе расследования по разработкам США биологического оружия на Украине. Отмечалось, что анализ документов позволил определить круг причастных должностных лиц из Пентагона.

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