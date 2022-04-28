Пермь, 28 апреля, 2022, 06:06 — ИА Регнум. Арбитраж Пермского края 11 мая 2022 года начнёт рассматривать ликвидационный иск Центробанка России к АКБ «Профессиональный инвестиционный банк» (АКБ «Проинвестбанк»). Дело слушает судья Конева, передаёт ИА REGNUM.

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Иск от отделения Уральского главного управления Банка России был подан 19 апреля 2022 года. К производству дело приняли 26 апреля 2022 года. В дело также поступило ряд ходатайств о привлечении в качестве третьих лиц. В числе заявителей госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов», которой прочат статус ликвидатора, а также Олег Котенев и бывший гендиректор и председатель правления Александр Воронцов.

Напомним, банк остался без лицензии в апреле 2021 года. На сегодня страховые выплаты клиентам лопнувшего банка осуществлены на 98,22%. Долги перед кредиторами пока установлены на уровне 1,2 млрд рублей.

Ранее суд признал этот же банк банкротом. Конкурсное производство ввели в декабре 2021 года. Вероятно, обнаруженных активов кредитной организации оказалось достаточно для расчётов с кредиторами, минуя затяжное банкротство.