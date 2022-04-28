Кишинёв, , 06:04 — REGNUM Молдавия предложила отправить на Украину первую военную помощь, которую будут составлять молдавские саперы. Об этом президент республики Майя Санду заявила 27 апреля в интервью телеканалу JurnalTV.

Президент Молдавии Майя Санду President.gov.ua

Так она ответила на критику Киева о недостаточной поддержке со стороны Кишинева. По словам Санду, Молдавия предложила Украине саперов, а также гуманитарную помощь и свои транспортные пути. Кроме того, президент напомнила, что молдавская банковская система присоединилась к санкциям против России.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля Майя Санду заявило о необходимости усилить вооруженные силы Молдавии необходимо, несмотря на нейтральный статус республики.