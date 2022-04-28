Владивосток, , 06:40 — REGNUM Сервис интеллектуального видеонаблюдения внедряет «Цифровое Приморье» во Владивостоке, Уссурийске, Находке и Артеме. Уже установлено почти 400 видеокамер со специальным программным обеспечением, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Видеокамеры Pixabay.com

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Интеллектуальное видеонаблюдение – это комплекс технических средств, включающих передовое оборудование и программное обеспечение. Сервис позволит повысить безопасность на улицах приморских городов, а в случае правонарушения оперативно установить и найти нарушителей. Например, быстро найти угнанный автомобиль, ведь сервис интеллектуального видеонаблюдения распознает не только госномер, но и тип, цвет и модель машины.

Новые видеокамеры устанавливают в общественных пространствах, местах массового посещения, транспортных узлах и других. Во Владивостоке, согласно концессии, установят 239 камер видеонаблюдения, 109 из них – поворотные, 40 стационарных, 90 с функцией распознавания лиц.

В других городах устанавливают 136 камер: 35 – в Артеме, 54 – в Находке, 47 – в Уссурийске.

Как сообщало ИА REGNUM, в школах Владивостока устанавливают дополнительную систему безопасности — новая система контроля доступа защитит учебные учреждения от нежелательных гостей.