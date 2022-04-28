Междуреченск, Кемеровская область, 28 апреля, 2022, 05:54 — ИА Регнум. В Междуреченске пенсионерка, желая получить денежный перевод «из-за границы», лишилась 1,3 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России.

Epp.genproc.gov.ru Мошенничество по телефону

Выяснилось, что пожилой женщине позвонил незнакомец и представился сотрудником банка. Он убедил её, что из-за границы поступил крупный денежный перевод на несколько миллионов рублей. Для его получения пенсионерке якобы требовалось оплатить комиссию, обслуживание счёта, страховку и другие услуги — с каждым звонком «сотрудник банка» сообщал всё новые поводы для платежа. Почти два месяца женщина перечисляла деньги.

После этого «сотрудник банка» перестал выходить на связь. Общая сумма ущерба составила около 1,3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.