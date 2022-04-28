Краснодар, , 05:53 — REGNUM Трое туристов, застрявших на склоне горы Большой Тхач были эвакуированы спасателями в Краснодарском крае. Об этом 27 апреля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Горы Фото Алексея Гусева

По предварительным данным, трое участников незарегистрированной туристической2 группы совершали восхождение на гору Большой Тхач и на третий день у них возникла форс-мажорная ситуация. Когда туристы были на высоте 2,3 тыс. метров, у них унесло ветром палатку. Экипировка туристов не соответствовала сложности выбранного маршрута, в итоге люди приняли решение обратиться за помощью к спасателям.

В МЧС было решено не тратить время на восхождение к месту базирования туристов, так как это заняло бы весь световой день. Вместо этого на помощь группе был направлен вертолёт Ка-32.

Спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в помощью вертолёта обнаружили группу и эвакуировали туристов на базу спасателей. Медицинская помощь спасённым не понадобилась.

ГУ МЧС предупреждает, что по правилам перед началом путешествия, похода, экскурсии, туристического слёта, либо любого другого мероприятия, которое связано с активными видами туризма, группу обязательно надо зарегистрировать в региональном отделении МЧС. Делать это нужно не позднее, чем за десять рабочих дней до предполагаемой даты мероприятия. Регистрацию можно сделать по телефону, либо по почте, заказным письмом с уведомлением о вручении.

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